Синоптики пообещали возвращение тропической жары в Ярославль

Тропическая жара скоро ненадолго вернется в Ярославскую область. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тропическая жара скоро ненадолго вернется в Ярославскую область. Такой прогноз дают синоптики Центра «Фобос».

- Период солнечной и жаркой погоды затянется до конца рабочей недели, а в выходные вмешается атлантический циклон. Грозовой фронт пробьется в средние широты и температура начнет понижаться. Правда, ненастье окажется недолгим. Вслед за фронтальным разделом смещается скандинавский антициклон, - рассказали в Центре.

В Ярославле начинается финальная для лета 2023 года волна жары. Завтра, 16 августа, в городе ясная погода, днем +26..+28, ветер северный, умеренный.

17 августа ясно, днем +28..+30, ветер слабый.

18 августа, в пятницу, ожидается небольшой дождь, днем +28..+30, ветер северо-западный, умеренный.

В субботу, 19 августа, температура воздуха опустится до +20..+22. В воскресенье, 20 числа, днем прогнозируют +21..+23.