Ярославцы устали от водителей новых автобусов

Ярославцы крайне недовольны работой водителей новых автобусов. Фото: Правительство Ярославской области

На общегородском совещании в мэрии обсудили работу общественного транспорта Ярославля. За минувшую неделю количество жалоб в социальных сетях выросло на 30%. Долго и гневно ярославцы обсуждали ситуацию, при которой пенсионерка получила серьезную травму – водитель зажал женщину дверями и протащил по асфальту.

- Пользователи сети говорят, что устали от водителей новых перевозчиков, которые ежедневно попадают в происшествия. Из-за них у пассажиров отсутствует чувство безопасности – как в общественном транспорте, так и вблизи проходящих автобусов, - озвучил комментарии, оставленные в соцсетях, руководитель центра городского управления Андрей Дубровский.

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил обобщить все жалобы и провести совещание с представителями регионального департамента транспорта и перевозчиков.