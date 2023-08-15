Из-за «Пира на Волге» закроют проезд по центральным улицам Ярославля

Ярославские власти приготовили для водителей очередные ограничения. Фото: Мэрия Ярославля

26 и 27 августа в Ярославле пройдет большой городской пикник «Пир на Волге». Что готовят организаторы праздника для гостей, можно узнать здесь. А вот городские власти приготовили для водителей очередные ограничения.

С 6 утра 26 августа до 23:00 27 августа для проезда машин будут закрыты Которосльная и Волжская набережные, улицы Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, площадь Челюскинцев, Волжский спуск, Советский и Народный переулки.

- Ограничения вводятся для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения массового мероприятия, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

На этих же улицах, площадях и переулках с 19:00 25 августа до 23:00 27 августа будут действовать ограничения стоянки и парковки автомобилей.

С утра 21 августа на неделю закроют проезд по Советской площади в Ярославле. Здесь начнется подготовка к концерту Юрия Башмета, Константина Хабенского и Ольги Литвиновой.