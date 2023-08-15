Успеть насладиться августом: где в Ярославской области отдых не хуже, чем на море или в горах

В Ярославль приезжает в 3 раза больше туристов, чем на живописную Камчатку Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Это уже факт: внутренний туризм стал новым трендом. Причем, по данным Росстата, жители страны массово едут не на пляжи, а… в регионы ЦФО, которые оказались популярнее южных и северо-западных направлений. А самыми любимыми точками стали девять областей, «кольцом» окружающих столицу, – в их числе и наша. К примеру, в Ярославль приезжает в 3 раза больше туристов, чем на живописную Камчатку.

Причины просты: это и транспортная доступность – москвичи могут добраться до наших мест отдыха всего за пару часов, а местные жители и того быстрее. И вместе с тем, у нас богатая природа и яркое историческое наследие.

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И тут наш регион приятно удивит. В Ярославской области сейчас на пике интереса новые идеи для отдыха – кстати, недавно они вошли в федеральный тревел-гид для путешественников. Гости и ярославцы уже опробовали их, и чаще всего рекомендуют познакомиться в современном формате с исторической фабрикой в областном центре и пройти через шлюзы Волги на теплоходе в Рыбинске. Любопытно, что проект с маршрутами по регионам разработал российский оператор Tele2. Узнать подробнее об этих и других идеях для поездок выходного дня могут все желающие, а вот клиентам компании доступны еще и дополнительные возможности. Во-первых, быстрый 4G в ключевых точках отдыха – что немаловажно для современных отдыхающих, а во-вторых, подарки от партнеров проекта – они собраны на портале, а получить их можно по промокоду из приложения оператора. А уже осенью сайт дополнят соответствующими сезону вариантами досуга.

Директор ярославского филиала Tele2 Евгений Чалов объяснил запуск тревел-гида тем, что в компании действуют по другим правилам, и не только расширяют покрытие сети, но и помогают спланировать отдых, во время которого личным экскурсоводом станет смартфон.

– Во всех остановках нашего нестандартного гида клиентам Tele2 будет доступен быстрый 4G-интернет, чтобы делиться впечатлениями в соцсетях или мессенджерах, – добавил Евгений Чалов.

К слову, в преддверии летнего сезона в Tele2 модернизировали порядка 30% собственной инфраструктуры в Ярославской области, что позволило значительно повысить скорость интернета и улучшить покрытие в городах, поселках и вдоль автомобильных трасс. В результате быстрый 4G от Tele2 станет верным спутником на любом маршруте.

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