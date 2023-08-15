В Ярославль привезли мощи великомученика Георгия Победоносца

В Ярославль прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. ФОТО: Ярославская епархия

В Ярославль вечером 14 августа прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Сейчас святыня находится в Толгском женском монастыре. Утром здесь была отслужена Божественная литургия, в течение дня совершаются молебны с акафистом великомученику. В 17:00 начнется вечернее богослужение.

16 августа ковчег с мощами привезут в Успенский собор.

- В 8 утра пройдет его торжественная встреча, в 08:30 начнется Божественная литургия, в 17:00 – вечернее богослужение, - сообщили в пресс-службе Ярославской епархии.

В 19:00 ковчег с мощами покровителя русского воинства отправится в Кострому.

С мая по сентябрь 2023 года ковчег провезут по 100 городам страны. В каждом регионе будут совершаться молебны о победе.