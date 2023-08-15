В Ярославле подтопило первый этаж поликлиники на улице Попова

В поликлинике Ярославля произошел небольшой потоп. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль 2:0" ВКонтакте

В поликлинике на улице Попова, 24 подтопило первый этаж. О ЧП, которое произошло в лечебном учреждении 14 августа, в группе «Свободный Ярославль 2:0» рассказала пациент.

- Пришла в поликлинику и увидела на первом этаже потоп, - пишет женщина.

Она решила, что больницу затопило из-за ливня, поэтому обратилась с вопросом к депутатам.

- Неужели нельзя выделить деньги на капитальный ремонт кровли и ливневой канализации? Что за отношение? – спрашивает жительница Ярославля.

Но оказалось, потоп произошел не по причине протечки крыши, а из-за свища, который образовался в трубе с холодной водой. Коммунальную аварию устранили, на работе поликлиники она никак не отразилась.

В Ярославле пациентов поликлиники на Московском проспекте перевели в поликлинику на улице Попова.