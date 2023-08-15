Спортивный праздник для семей провели ярославские энергетики

Участники спортивного праздника получили яркие впечатления и заряд бодрости. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» накануне прошел спортивный слет «Энергия лета – 2023» для сотрудников и членов их семей. Организатором мероприятия выступила профсоюзная организация филиала.

Лето – время новых эмоций, драйва и позитива. На спортивном празднике, который прошел в парке активного отдыха под Ярославлем, энергетики не только соревновались в ловкости, скорости и смекалке, но и показывали свое умение работать в команде даже в необычных условиях. Пока взрослые проходили состязательную часть, их дети играли в командную тактическую игру и занимались с аниматорами.

После обеда организаторы подготовили семейную развлекательную программу. Родители и дети вместе проходили высотные маршруты канатного города, стреляли из арбалета и лука, катались на летних тюбингах. Все участники слета получили яркие впечатления и заряд бодрости.

– Было очень много интересных спортивных программ, в которых мы смогли поучаствовать. Это было весело, здорово и, конечно же, незабываемо!, – поделилась в соцсетях эмоциями одна из участниц праздника Ирина Заварина.

– Важно, что такие мероприятия сплачивают коллектив. Дух взаимовыручки, спортивного задора и хорошего настроения, который создается на слетах, передается и на рабочую атмосферу, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.

Добавим, что традиции проведения спортивных слетов у ярославских энергетиков более 15 лет.