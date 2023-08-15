В больницах Ярославской области установят новые лифты

Завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники №1 больницы имени Семашко в Ярославле. Фото: Правительство Ярославской области

В пяти медицинских организациях Ярославской области в этом году старые лифты заменят на новые. На оборудование и работы из бюджета региона выделено почти 40 миллионов рублей.

- Всего же на капитальные ремонты по программе модернизации первичного звена здравоохранения региону выделено из федерального бюджета 1,68 миллиарда рублей. В этом году речь идет о сумме в 440,5 миллионов, - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Морозова.

Завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники №1 больницы имени Семашко в Ярославле. В этом году в порядок привели второй этаж и установили лифт.

В больнице имени Семашко отремонтировали входные группы, а в детской поликлинике на Гагарина обновили кабинеты, установили новые двери и окна, стены украсили рисунками.

Идет капитальный ремонт в женской консультации на улице Носкова и в детской больнице на улице 8 Марта.

- Кроме того, завершился ремонт центра амбулаторной онкологической помощи, который мы планируем открыть до 1 декабря этого года. Он будет обслуживать жителей Красноперекопского района, - сказала заместитель главного врача больницы имени Семашко Светлана Осипова.