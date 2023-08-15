В Ярославле уходящая от полицейских легковушка протаранила «Газель»

В Ярославле ночная погоня за «десяткой» закончилась ДТП. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Ночью с 14 на 15 августа в Дзержинском районе Ярославля произошла погоня. Несколько молодых людей на «десятке» пытались уйти от полицейских и завернули во двор на улице Панина.

По словам очевидцев, легковушка мчалась по двору на скорости примерно 70 километров в час. На повороте водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную на стоянке «Газель».

- Из машины выбежали пятеро парней, очень молодых. Одного из них поймали, допрашивают, - рассказали в группе «Подслушано у водителей» ВКонтакте.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

- Разбудили весь дом, сволочи. Спасибо «газельке», уберегла наши машины, - пишут в комментариях жители двора.

- Это точно. «Газель» весь удар на себя приняла. Так бы не известно, сколько машин пострадало.