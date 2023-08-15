В полковом храме под Херсоном со своей супругой обвенчался ярославский военнослужащий

В полковом храме, построенном ярославскими бойцами в Херсонской области, прошло первое венчание. Скриншот с видео, телеграм-канал Михаила Евраева

В полковом храме, построенном ярославскими бойцами в Херсонской области, прошло первое венчание. Таинство совершили офицер-медик ярославского танкового подразделения Евгений и его супруга Ирина.

- Связать свой союз по православным канонам они планировали уже давно – еще в мирной жизни. Тогда пара и не предполагала, что венчаться будет в зоне СВО. Когда Евгений сделал Ирине предложение, она, не раздумывая, ответила согласием и, несмотря на потенциальную опасность, ехала с легким сердцем, - рассказал в своем телеграм-канале глава региона Михаил Евраев и пожелал этой паре и всем, кто любит и ждет своих мужчин дома, счастья и скорейшего воссоединения под мирным небом.

Церковь-землянку под Херсоном ярославцы построили в июне. Его назвали в честь Казанской иконы Божией Матери, полученной в дар от Толгского монастыря. Сейчас в небольшом храме проводят службы и крестят бойцов.