В Ярославле пассажиры не смогли поместиться в автобус до Осташинского кладбища

12 августа не все ярославцы, которые хотели доехать до Осташинского кладбища на автобусе №5, смогли это сделать. Скриншот с видео Владимира Иванова, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

12 августа не все ярославцы, которые хотели доехать до Осташинского кладбища на автобусе №5, смогли это сделать. Уже на улице Урицкого в салоне не нашлось места для многих пассажиров, двери автобуса еле закрылись, оставив на остановке невезучих горожан.

- Еще один маршрут, где после транспортной реформы люди не могут уехать. Речь о 5-м маршруте в выходные дни. До реформы на такие рейсы подавался большой автобус, - пишет автор поста в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Автобус №5 ездит до Осташинского кладбища от Богоявленской площади. В выходные он делает всего четыре рейса, в будни и того меньше – два.

- ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» проведено обследование пассажиропотоков на маршруте автобуса №5. В настоящий момент специалистами ГКУ прорабатывается вопрос внесения изменений в расписание движения маршрута с учетом увеличения количества рейсов в период наиболее востребованный пассажирами, - ответили на жалобы ярославцев в департаменте транспорта Ярославской области.