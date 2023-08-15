В Ярославле водителям старых автобусов подняли зарплату до 85 тысяч рублей

Водителям старых автобусов в Ярославле повысили зарплаты. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Водителям транспортных предприятий АТП и ЯрГЭТ, которые работают на старых машинах, подняли зарплаты. С 1 августа 85 тысяч рублей будут получать водители, которые управляют автобусами со сроком эксплуатации больше 10 лет. Зарплата водителей, работающих на автобусах младше 10 лет, составит 70 тысяч рублей.

- Таким образом мы будем мотивировать сотрудников, которые пока работают на старых машинах, – сказал глава региона Михаил Евраев. – Нам важно, чтобы качественно обслуживались все маршруты и водители не уходили со старого транспорта, а такая проблема наблюдается.

С 1 августа выросла заработная плата и ремонтного персонала Ярославского АТП и ЯрГЭТ.