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НовостиЗдоровье15 августа 2023 5:40

В Рыбинске построят детскую поликлинику

Стоимость строительства детской поликлинике в Рыбинске составит 2,4 миллиарда рублей
Полина Вачнадзе
В Рыбинске на улице Максима Горького построят современную шестиэтажную детскую поликлинику.

В Рыбинске на улице Максима Горького построят современную шестиэтажную детскую поликлинику.

Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске на улице Максима Горького построят современную шестиэтажную детскую поликлинику. Как стало известно, Минздрав одобрил заявку Ярославской области и рекомендовал включить строительство медучреждения в адресную инвестиционную программу с финансированием в 2024-2026 годах. Стоимость объекта составит 2,4 миллиарда рублей.

К новой клинике будут прикреплены маленькие пациенты из Зачеремушного, Заволжского и Центрального районов Рыбинска. 6-этажное здание рассчитано на 300 посещений в смену. Проектом предусмотрены игровая зона, крытая колясочная, автоматические двери и многое другое.

Проектную документацию уже одобрила госэкспертиза.