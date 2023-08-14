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НовостиОбщество14 августа 2023 14:37

В Ярославле у Толгского монастыря началась установка причала

Торжественное открытие нового причала у Толгского монастыря в Ярославле пройдет 21 августа
Полина Вачнадзе
Причал у Толгского монастыря торжественно откроют 21 августа.

Причал у Толгского монастыря торжественно откроют 21 августа.

Фото: Правительство Ярославской области

У Толгского монастыря в Ярославле начался монтаж причала. На это рабочим понадобится несколько дней, потом причальный комплекс будут тестировать.

- Торжественное открытие запланировано на 21 августа. В этот день мы отметить праздник Толгской иконы Божией Матери, - написал в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По словам главы региона, причал станет украшением волжских берегов, но все же главная цель его установки – повышение удобства пассажиров и безопасности перевозок.

Стоимость нового дебаркадера составила порядка 28 миллионов рублей. Деньги выделены из бюджета региона.