В Ярославской области уже месяц ищут 46-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области уже месяц ищут 46-летнего Алексея Жукова. Он ушел из дома в Тутаеве 15 июля, и с того момента родственники ничего не знает о нем.

Приметы пропавшего: на вид 46 лет, рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза.

Во что был одет Алексей – неизвестно. Особая примета мужчины – рана на носу.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия Ярспас, - отметили в поисково-спасательном отряде.