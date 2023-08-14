Ярославцам рассказали, где можно получить «Подарок первокласснику»

Наборы в рамках акции «Подарок первокласснику» получат более 15,5 тысяч юных жителей Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области

В этом году наборы в рамках акции «Подарок первокласснику» получат более 15,5 тысяч юных жителей Ярославской области. Как отметили в Центре управления регионом, в социальных сетях поступает большое количество вопросов об этой акции. Специалисты ответили на самые частые.

- Где получить канцелярские наборы?

- Их будут выдавать 1 сентября в школах.

- Кто может получить «Подарок первокласснику»?

- Все первоклассники Ярославской области.

- Что входит в набор?

- Альбом для рисования, настольный календарь, доска для лепки, закладки для книг, карандаши, ручка, кисти, клей, краски, стирательная резинка, линейка, ножницы, наборы цветной бумаги и цветного картона, пенал, пластилин 10 цветов, расписание уроков, тетради, тренажер для постановки правильного письма и поздравительная открытка.