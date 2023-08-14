В МЧС сообщили об ухудшении пожароопасной обстановки в Ярославской области

Несмотря на дожди, во многих районах Ярославской области сохраняется высокая пожароопасность. Фото: Правительство Ярославской области

Несмотря на дожди, во многих районах Ярославской области сохраняется высокая пожароопасность. По данным на 14 августа, 4 класс пожароопасности наблюдается в Ярославле, Некоузском, Первомайском, Некрасовском и Ростовском районах. 15 августа, по данным Ярославского ЦГМС, список пополнится Даниловским и Любимским районами.

- На этих территориях складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС.

5 августа в Ярославской области ввели особый противопожарный режим. Он действует 21 день.