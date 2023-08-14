Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2023 13:27

В Ярославском районе в ДТП пострадал водитель легковушки

В Ярославском районе на трассе столкнулись две иномарки
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославском районе в ДТП пострадал водитель легковушки

В Ярославском районе в ДТП пострадал водитель легковушки

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославском районе сегодня, 14 августа, примерно в 8:40 на дороге Красный Профинтерн, не доезжая поселка Заволжье, столкнулись две иномарки – «Киа Спортаж» и «Форд Фокус». По предварительной информации УМВД России по Ярославской области, в аварии пострадал водитель «Форд Фокуса».

- В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие четыре человека личного состава и одна единица техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.