В Ярославском районе в ДТП пострадал водитель легковушки Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославском районе сегодня, 14 августа, примерно в 8:40 на дороге Красный Профинтерн, не доезжая поселка Заволжье, столкнулись две иномарки – «Киа Спортаж» и «Форд Фокус». По предварительной информации УМВД России по Ярославской области, в аварии пострадал водитель «Форд Фокуса».

- В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие четыре человека личного состава и одна единица техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.