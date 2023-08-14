В лагере Ярославской области прошла «Зарядка со стражем порядка» Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области прошла общероссийская акция «Зарядка со стражем порядка». Она была приурочена ко дню физкультурника. Сотрудники УМВД России по Ярославской области совместно с председателем Общественного совета при МУ МВД России «Рыбинское» Антониной Новиковой провели мероприятие в детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина.

- Полицейские подготовили для воспитанников смены насыщенную программу, направленную на пропаганду здорового образа жизни, безопасности дорожного движения, а также на повышение уровня доверия к сотрудникам органов внутренних дел среди подрастающего поколения, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Мастер спорта международного класса Владимир Сапожников провел интенсивную разминку, продемонстрировал приемы самообороны. Ребята активно и с удовольствием выполняли физические упражнения, с интересом отнеслись к базовым приемам борьбы.