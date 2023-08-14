Энергетическая компания провела конкурс детских рисунков

«ТНС энерго Ярославль» объявляет о старте конкурса «Острый карандаш» для детей клиентов компании. ФОТО: «ТНС энерго Ярославль»

По условиям творческого состязания, рисунки должны быть авторскими и отражать заявленную тематику по номинациям:

— «Каждое дерево на счету» — рисунок о пользе электронных квитанций для экологии;

— «Жизнь светлее без долгов» — карикатура о необходимости своевременной оплаты потребленной электроэнергии и последствиях накопления долга.

Конкурс проводится в трех возрастных группах:

младшая — от 5 до 7 лет;

средняя — от 8 до 10 лет;

старшая — от 11 до 14 лет.

Работы необходимо направить до 15 сентября 2023 года на электронную почту contest@yar.tns-e.ru. В письме необходимо указать:

— ФИО автора;

— название работы;

— телефон для обратной связи.

Победители, которых определят путем голосования в официальных социальных сетях гарантирующего поставщика, получат призы и дипломы.

С подробной информацией о правилах проведения конкурса можно ознакомиться в положении на официальном сайте «ТНС энерго Ярославль».