Энергетическая компания провела конкурс детских рисунков

«ТНС энерго Ярославль» объявляет о старте конкурса «Острый карандаш» для детей клиентов компании. ФОТО: «ТНС энерго Ярославль»
По условиям творческого состязания, рисунки должны быть авторскими и отражать заявленную тематику по номинациям:
— «Каждое дерево на счету» — рисунок о пользе электронных квитанций для экологии;
— «Жизнь светлее без долгов» — карикатура о необходимости своевременной оплаты потребленной электроэнергии и последствиях накопления долга.
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
младшая — от 5 до 7 лет;
средняя — от 8 до 10 лет;
старшая — от 11 до 14 лет.
Работы необходимо направить до 15 сентября 2023 года на электронную почту contest@yar.tns-e.ru. В письме необходимо указать:
— ФИО автора;
— название работы;
— телефон для обратной связи.
Победители, которых определят путем голосования в официальных социальных сетях гарантирующего поставщика, получат призы и дипломы.
С подробной информацией о правилах проведения конкурса можно ознакомиться в положении на официальном сайте «ТНС энерго Ярославль».