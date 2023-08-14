Жительница Ярославля взяла четыре кредита и перевела аферистам 4 миллиона рублей

Жительница Ярославля перевела мошенникам 4 миллиона рублей. Фото: Полина Вачнадзе

В полицию обратилась очередная жертва телефонных мошенников - 39-летняя жительница Ленинского района Ярославля, управляющая одним из магазинов города. Она перевела аферистам 4 миллиона 85 тысяч рублей.

- Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что третьи лица пытаются взять на ее имя кредит. В течение четырех дней потерпевшая была на связи с «сотрудниками банка» и «сотрудниками полиции», оформляла на себя четыре кредита на различные суммы. Кредитные денежные средства заявительница обналичивала и через банкоматы переводила на неизвестные счета, которые ей называли по телефону мошенники. - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Полицейские предупреждают о возможных звонках телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов. В случае, если позвонившие интересуются вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждают, что на вас кто-то пытается оформить кредит, прекратите телефонный разговор. Чтобы сохранить при себе свои деньги:

– не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой;

– не переводите денежные средства незнакомым лицам. Никаких безопасных счетов не существует;

– никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.