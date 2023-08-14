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НовостиПроисшествия14 августа 2023 9:31

В Ярославской области гадюка укусила ребенка

В ярославском облздраве рассказали о состоянии мальчика, которого укусила гадюка
Полина Вачнадзе
Возможно, мальчик перепутал гадюку с ужом и потому смело взял ее в руки.

Возможно, мальчик перепутал гадюку с ужом и потому смело взял ее в руки.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославской области гадюка укусила 12-летнего мальчика.

Как сообщает издание «Ярославский регион», несчастный случай произошел в лагере отдыха Рыбинского района. Ребенок на прогулке увидел змею и взял ее в руки, чтобы перебросить через забор. В этот момент гадюка и укусила подростка. Мальчика доставили в больницу.

- Он находится под наблюдением врачей. Состояние оценивается как удовлетворительное, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.