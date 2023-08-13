Ярославские следователи просят жителей региона соблюдать правила поведения на воде

Отдыхая на воде, необходимо соблюдать правила поведения и меры безопасности. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области, по данным регионального СК, отмечается рост случаев гибели детей во время отдыха на воде и вблизи водоемов. Следователи просят ярославцев соблюдать правила безопасности и быть внимательными, если рядом находятся дети и подростки.

- Основными причинами гибели на воде являются: неумение плавать, употребление спиртного, нахождение детей без присмотра родителей. Если взрослые тонут в основном по собственной халатности, то гибель детей, как правило, на совести их родителей и иных лиц, - считают в СКР по Ярославской области.

Отдыхая на воде, необходимо соблюдать правила поведения и меры безопасности:

- купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;

- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

- категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;

- температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в ней рекомендуется не более 20 минут, причем время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 минут;

- лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;

- не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;

- не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;

- нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;

- находясь на лодках, опасно пересаживаться, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;

- важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном;

- взрослым необходимо помнить, что нельзя оставлять без присмотра одних детей.

Пренебрежение этими правилами может привести к получению травмы или гибели детей на воде.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области напоминает гражданам о работе круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности» 8 (4852) 45-93-79, единый номер «123» (набор с мобильного телефона). Позвонив на телефонную линию, вы можете сообщить о любом происшествии с несовершеннолетними, в том числе о нарушении их прав и законных интересов.