В Ярославской области в реке утонул 19-летний парень

В Ярославской области утонул 19-летней молодой человек. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области утонул 19-летний молодой человек. Труп нашли в реке Которосль у деревни Стрелы Ростовского района.

По данным регионального СКР, внешних признаков насильственной смерти на теле парня нет.

- Предварительно установлено, что молодой человек купался в реке, зашел на глубину и его унесло течением, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, осмотрено место происшествия, опрошены свидетели.

8 августа в Рыбинском районе нашли тело 14-летнего мальчика. Он утонул 6 числа в Волге.