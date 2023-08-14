В Ярославской области в реке утонул 19-летний парень

В Ярославской области утонул 19-летней молодой человек.
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославской области утонул 19-летний молодой человек. Труп нашли в реке Которосль у деревни Стрелы Ростовского района.
По данным регионального СКР, внешних признаков насильственной смерти на теле парня нет.
- Предварительно установлено, что молодой человек купался в реке, зашел на глубину и его унесло течением, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, осмотрено место происшествия, опрошены свидетели.
8 августа в Рыбинском районе нашли тело 14-летнего мальчика. Он утонул 6 числа в Волге.