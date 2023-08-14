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НовостиПроисшествия14 августа 2023 8:55

В Ярославской области в реке утонул 19-летний парень

Ярославской области 19-летнего парня унесло течением реки и он утонул
Полина Вачнадзе
В Ярославской области утонул 19-летней молодой человек.

В Ярославской области утонул 19-летней молодой человек.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области утонул 19-летний молодой человек. Труп нашли в реке Которосль у деревни Стрелы Ростовского района.

По данным регионального СКР, внешних признаков насильственной смерти на теле парня нет.

- Предварительно установлено, что молодой человек купался в реке, зашел на глубину и его унесло течением, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, осмотрено место происшествия, опрошены свидетели.

8 августа в Рыбинском районе нашли тело 14-летнего мальчика. Он утонул 6 числа в Волге.