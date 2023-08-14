В Рыбинске иномарке протаранила забор дачного участка

Вечером 13 августа на улице Нагорной в Рыбинске произошло ДТП. ФОТО: группа "Авто Новости Рыбинск" ВКонтакте

Вечером 13 августа на улице Нагорной в Рыбинске произошло ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением: машина протаранила металлический забор, перевернулась и приземлилась на дачном участке.

Мужчина, который сидел за рулем, получил серьезные травмы.

- Был один водитель, увезли на «скорой». Это просто ужас, - пишут очевидцы.

В социальных сетях они опубликовали снимки с места аварии. От автомобиля осталась груда мятого железа, стекла все выбиты. Судя по всему, иномарка восстановлению не подлежит.

В Любимском районе 13 августа погиб 24-летний водитель.