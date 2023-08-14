В Ярославской области простятся с погибшим на СВО Андреем Глазовым

В Новом Некоузе Ярославской области пройдет прощание с рядовым Андреем Глазовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 августа, в Новом Некоузе Ярославской области пройдет прощание с рядовым Андреем Глазовым. Он служил на специальной военной операции по контракту.

- Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Андрея. Погибший останется в памяти некоузцев героем, мужественно и стойко защищавшим нашу Родину. Семье Андрея Николаевича будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, - пишет глава Некоузского района Григорий Петров.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет сегодня, 14 августа. Начнется она в 11:00 в парке села Новый Некоуз, в 11:40 в храме Богоявления Господня состоится панихида.