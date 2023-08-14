Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 8:02

В Ярославской области простятся с погибшим на СВО Андреем Глазовым

Прощание с рядовым, погибшим на Донбассе, пройдет в Новом Некоузе 14 августа
Полина Вачнадзе
В Новом Некоузе Ярославской области пройдет прощание с рядовым Андреем Глазовым.

В Новом Некоузе Ярославской области пройдет прощание с рядовым Андреем Глазовым.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 августа, в Новом Некоузе Ярославской области пройдет прощание с рядовым Андреем Глазовым. Он служил на специальной военной операции по контракту.

- Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Андрея. Погибший останется в памяти некоузцев героем, мужественно и стойко защищавшим нашу Родину. Семье Андрея Николаевича будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, - пишет глава Некоузского района Григорий Петров.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет сегодня, 14 августа. Начнется она в 11:00 в парке села Новый Некоуз, в 11:40 в храме Богоявления Господня состоится панихида.