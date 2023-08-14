Над Ярославлем появилось облако в виде ядерного гриба

Над Ярославлем зависло облако, очень похожее на ядерный гриб. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В эти выходные над Ярославлем зависло облако, очень похожее на ядерный гриб. Горожане делали фото и выкладывали их в социальные сети. Облачный «ядерный гриб» можно было наблюдать из всех районов областного центра.

Многих необычная форма облака явно напугала.

- В окно выглянул, увидел такое и фффсе... Инфаркт микарда, - пишут в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- На сыроежку похож, - шутят одни ярославцы.

- Какая здоровая солодашка, - поддерживают их другие.

В начале августа такое же природное явление наблюдали жители Казани. По словам экспертов, облако на высоте примерно в 12 километров упирается в стратосферу и, не имея возможности расти дальше, начинает растекаться. Явление даже имеет научное название – «наковальня».