В Ярославской области разбился водитель перевернувшейся машины

В Любимском районе Ярославской области погиб 24-летний водитель ВАЗа. Фото: УМВД по Ярославской области

В Любимском районе Ярославской области погиб 24-летний водитель ВАЗа. Авария произошла днем 13 августа на дороге «Пречистое – Любим – Буй».

- По предварительной информации мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля скончался, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

23-летняя девушка, пассажир легковушки, госпитализирована в больницу.

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