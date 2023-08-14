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НовостиПроисшествия14 августа 2023 6:59

В Ярославской области разбился водитель перевернувшейся машины

На трассе в Ярославской области погиб 24-летний мужчина
Полина Вачнадзе
В Любимском районе Ярославской области погиб 24-летний водитель ВАЗа.

В Любимском районе Ярославской области погиб 24-летний водитель ВАЗа.

Фото: УМВД по Ярославской области

В Любимском районе Ярославской области погиб 24-летний водитель ВАЗа. Авария произошла днем 13 августа на дороге «Пречистое – Любим – Буй».

- По предварительной информации мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля скончался, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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