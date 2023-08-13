В Рыбинске на систему отопления в КДК Переборы выделили 500 тысяч рублей

В Рыбинске на систему отопления в КДК Переборы выделили 500 тысяч рублей. Там заменят калориферы и смонтируют новый 100-метровый участок трубопровода. Еще 460 тысяч потратят на установку 27 новых радиаторов.

- Работы завершатся до 1 сентября. Но это не решит всех проблем культурно-досугового комплекса. Сейчас специалисты Центра сопровождения проектов проводят комплексное обследование здания, чтобы определить объемы предстоящих работ. Нужно отремонтировать кровлю, фасад, отмостки, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.