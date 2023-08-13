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НовостиСпорт13 августа 2023 16:03

В Рыбинске стартует серия хоккейных матчей на Кубок главы города

В этом году участие принимают 8 команд
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске стартует серия хоккейных матчей на Кубок главы города. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске стартует серия хоккейных матчей на Кубок главы города. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске завтра, 14 августа, стартует серия хоккейных матчей на Кубок главы города. В этом году участие принимают 8 команд. Это представители Рыбинска, Череповца, Санкт-Петербурга, Чехова, Мурманска, Салехарда и Белоруссии. Кубок будет проводиться уже в третий раз.

- Команды будут играть по круговой системе, каждая сыграет друг с другом по одной игре. Площадками Кубка станут СК Полет и Звезда. Приглашаю всех на торжественное открытие в Полет 14 августа в 19:00, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.