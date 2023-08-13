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НовостиОбщество13 августа 2023 15:07

В Ярославской области осенью откроют четыре модельные библиотеки

Ремонты в помещениях уже закончены
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области осенью откроют четыре модельные библиотеки

В Ярославской области осенью откроют четыре модельные библиотеки

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области осенью откроют четыре модельные библиотеки. Все необходимые работы уже завершены. В регионе появятся следующие пространства:

- детская библиотека имени Салтыкова в Мышкинском районе;

- центральная библиотека Даниловского района;

- центральная и детская библиотека имени Носова Тутаевского районе.

В правительстве региона сообщили, что ремонт помещений уже закончен, книги привезены, а также поставлено интерактивное оборудование, оргтехника и мебель.