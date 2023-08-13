В Ярославской области осенью откроют четыре модельные библиотеки
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской области осенью откроют четыре модельные библиотеки. Все необходимые работы уже завершены. В регионе появятся следующие пространства:
- детская библиотека имени Салтыкова в Мышкинском районе;
- центральная библиотека Даниловского района;
- центральная и детская библиотека имени Носова Тутаевского районе.
В правительстве региона сообщили, что ремонт помещений уже закончен, книги привезены, а также поставлено интерактивное оборудование, оргтехника и мебель.