В Ярославской области осенью откроют четыре модельные библиотеки Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области осенью откроют четыре модельные библиотеки. Все необходимые работы уже завершены. В регионе появятся следующие пространства:

- детская библиотека имени Салтыкова в Мышкинском районе;

- центральная библиотека Даниловского района;

- центральная и детская библиотека имени Носова Тутаевского районе.

В правительстве региона сообщили, что ремонт помещений уже закончен, книги привезены, а также поставлено интерактивное оборудование, оргтехника и мебель.