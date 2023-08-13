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НовостиОбщество13 августа 2023 14:03

В Ярославской области в ближайшие часы может ухудшиться погода

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области в ближайшие часы может ухудшиться погода

В Ярославской области в ближайшие часы может ухудшиться погода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области в ближайшие часы может ухудшиться погода. Об этом жителей региона предупредило МЧС. Солнце, возможно, сменится на грозу и сильный ветер.

- С 18 часов 13 августа по 18 часов 14 августа местами по Ярославской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области. - Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением ЛЭП и линий связи