Следователи сразу же приехали на место происшествия.

Жителя Ярославской области подозревают в двойном убийстве. Трагедия произошла 11 августа в доме по улице Красных Зорь в Иванове.

В квартире дома №51 обнаружили тела двух женщин - 44 и 85 лет – матери и дочери. Их нашла родственница, которой ивановки перестали отвечать на телефон. Следователи сразу же приехали на место происшествия.

- Произведен осмотр тел убитых, в ходе которого на шеи женщин обнаружены колото-резаные ранения. В ходе грамотно проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний житель Ярославской области, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановский области. - Установлено, что мужчина познакомился по интернету с 43-летней потерпевшей и приехал к ней домой, где ночью накануне совершил убийство. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия, по месту жительства подозреваемого следователи проводят обыск.