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НовостиОбщество13 августа 2023 9:40

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении пожароопасной обстановки

В некоторых районах региона - четвертый класс пожароопасности
Анастасия ГОЛУБЕВА
МЧС предупредило ярославцев об ухудшении пожароопасной обстановки

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении пожароопасной обстановки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении пожароопасной обстановки в воскресенье и понедельник – 13-14 августа. На территории Некоузского, Первомайского, Ярославского, Некрасовского, Ростовского районов и Ярославля сохранится высокая пожароопасность — 4 класс.

- На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.