МЧС предупредило ярославцев об ухудшении пожароопасной обстановки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении пожароопасной обстановки в воскресенье и понедельник – 13-14 августа. На территории Некоузского, Первомайского, Ярославского, Некрасовского, Ростовского районов и Ярославля сохранится высокая пожароопасность — 4 класс.

- На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.