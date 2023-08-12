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НовостиПроисшествия12 августа 2023 16:39

На Волге в Ярославле обнаружили разлив нефтепродуктов

В Ярославле на реке Волге выявили разлив нефтепродуктов длиной более 2 километров
Полина Вачнадзе
Ярославцы заметили на Волге нефтяное пятно. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Ярославцы заметили на Волге нефтяное пятно. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Днем в субботу, 12 августа, ярославцы заметили на Волге огромное нефтяное пятно.

- Что такое происходит на Волге? Хотела искупаться в районе поселка Октябрьский, - спрашивает автор поста в группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте и публикует видео, снятое на реке.

На место разлива выехали сотрудники природоохранной прокуратуры.

- Организована проверка по факту наличия нефтепродуктов в реке Волга вблизи нефтебазы во Фрунзенском районе города Ярославль. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.