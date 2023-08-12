Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 августа 2023 14:33

Велосипедист из Ярославля может сесть на 2 года за сбитую им пенсионерку

В Ярославле велосипедист сбил пенсионерку, мирно гуляющую по тротуару
Полина Вачнадзе
В Ярославле велосипедист сбил пенсионерку.

В Ярославле велосипедист сбил пенсионерку.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 85-летняя пенсионерка получила тяжелые травмы. Женщина шла по тротуару на проезде Доброхотова и попала под колеса велосипеда.

Теперь велосипедисту грозит серьезное наказание.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - По данной статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

В Ярославской области 10-летнего велосипедиста сбила "Лада", ребенок госпитализирован.