Велосипедист из Ярославля может сесть на 2 года за сбитую им пенсионерку

В Ярославле велосипедист сбил пенсионерку. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 85-летняя пенсионерка получила тяжелые травмы. Женщина шла по тротуару на проезде Доброхотова и попала под колеса велосипеда.

Теперь велосипедисту грозит серьезное наказание.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - По данной статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

В Ярославской области 10-летнего велосипедиста сбила "Лада", ребенок госпитализирован.