В Ярославле будут судить банду подростков, нападавших на прохожих с битами

В Ярославле будут судить бунду подростков, которые с битами нападали на прохожих и грабили их. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле будут судить бунду подростков, которые с битами нападали на прохожих и грабили их. Своих жертв, среди которых были и несовершеннолетние, парни поджидали в лесопосадках у деревни Суринское Ярославского района.

По версии следствия, главарем в этой шайке был 17-летний юноша. Ему предъявлено обвинение в разбоях, причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, а также применении насилия в отношении полицейского.

- В один из дней мая 17-летний обвиняемый, вооружившись бейсбольной битой, нанес одному из потерпевших множественные удары по жизненно важным органам, от которых впоследствии он скончался. После этого в ходе разбойного нападения в отношении несовершеннолетнего потерпевшего, обвиняемый совершил иные насильственные действия сексуального характера, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Во время задержания 17-летний ярославец оказал яростное сопротивление. Не желая сдаваться, он несколько раз ударил битой полицейского.