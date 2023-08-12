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НовостиПроисшествия12 августа 2023 8:02

На трассе в Ярославской области под колеса машины попал 10-летний велосипедист

В Пошехонском районе 10-летнего мальчика на велосипеде сбил автомобиль
Полина Вачнадзе
Утром 11 августа в Пошехонском районе под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик.

Утром 11 августа в Пошехонском районе под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик.

Фото: УМВД по Ярославской области

Утром 11 августа в Пошехонском районе на дороге Пошехонье-Красное-Владычное под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик. По данным полиции, ребенок ехал по трассе в попутном с машинами направлении и попал под колеса "Лады", которой управлял 59-летний мужчина.

- Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В Рыбинске установят проекционный пешеходный переход рядом с педколледжем.