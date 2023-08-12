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НовостиОбщество12 августа 2023 7:01

В Ярославле простятся с погибшим командиром танкового взвода

Старшего лейтенанта Ивана Терехина похоронят в Ярославле 14 августа
Полина Вачнадзе
14 августа в Ярославле простятся с погибшим военнослужащим Иваном Терехиным.

14 августа в Ярославле простятся с погибшим военнослужащим Иваном Терехиным.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 14 августа, в Ярославле простятся с погибшим военнослужащим. Старший лейтенант Иван Терехин служил на специальной военной операции по контракту. Он командовал танковым взводом.

Прощание с Иваном Терехиным пройдет в Ярославле в понедельник, 14 августа, в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало траурной церемонии - в 11:00.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве Ярославской области.