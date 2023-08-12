В Ярославле простятся с погибшим командиром танкового взвода

14 августа в Ярославле простятся с погибшим военнослужащим Иваном Терехиным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 14 августа, в Ярославле простятся с погибшим военнослужащим. Старший лейтенант Иван Терехин служил на специальной военной операции по контракту. Он командовал танковым взводом.

Прощание с Иваном Терехиным пройдет в Ярославле в понедельник, 14 августа, в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало траурной церемонии - в 11:00.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве Ярославской области.