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НовостиЭкономика11 августа 2023 14:44

За год накопления жителей Ярославской области выросли на 45 миллиардов рублей

Сейчас ярославцы хранят на своих банковских счетах 311,2 миллиарда рублей
Полина Вачнадзе
На банковских счетах ярославцев находится 311,2 миллиарда рублей.

На банковских счетах ярославцев находится 311,2 миллиарда рублей.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

За год накопления жителей Ярославской области выросли на 45 миллиардов рублей, сообщили в региональном отделении Банка России. По данным на начало второго полугодия 2023 года, на банковских счетах ярославцев находится 311,2 миллиарда рублей. Почти все деньги – 94% - вкладчики хранят в рублях.

За минувших год средства индивидуальных предпринимателей увеличились на 41% - до 10,3 миллиардов рублей, депозиты юридических лиц – на 88%. В денежном выражении – это 58,9 миллиарда. На счетах организаций находятся 103,2 миллиарда рублей, на 64% больше, чем в прошлом году.