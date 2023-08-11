На банковских счетах ярославцев находится 311,2 миллиарда рублей. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

За год накопления жителей Ярославской области выросли на 45 миллиардов рублей, сообщили в региональном отделении Банка России. По данным на начало второго полугодия 2023 года, на банковских счетах ярославцев находится 311,2 миллиарда рублей. Почти все деньги – 94% - вкладчики хранят в рублях.

За минувших год средства индивидуальных предпринимателей увеличились на 41% - до 10,3 миллиардов рублей, депозиты юридических лиц – на 88%. В денежном выражении – это 58,9 миллиарда. На счетах организаций находятся 103,2 миллиарда рублей, на 64% больше, чем в прошлом году.