За один день ярославцы перевели мошенникам 1,7 миллиона рублей

Ярославцы ща сутки перевели мошенникам 1,7 миллиона рублей. Фото: Полина Вачнадзе

За минувшие сутки в Ярославской области было возбуждено пять уголовных дел по «телефонным мошенничествам». В общей сложности за один день доверчивые ярославцы отдали преступникам более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

- Во всех случаях мошенники использовали один и тот же предлог: представляясь сотрудниками банков, сообщали заявителям, что деньги на их банковском счете пытаются похитить. Затем, введенных в заблуждение граждан, вынуждали переводить собственные, а также кредитные денежные средства по указанным реквизитам «безопасных счетов», - рассказали о преступных схемах аферистов в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция еще раз напоминает: если вам поступил звонок, касающийся ваших денежных средств, банковских счетов - просто прекратите разговор. Для проверки поступившей информации перезвоните в банк по телефону, указанному на вашей карте.