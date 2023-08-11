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НовостиПроисшествия11 августа 2023 14:07

За один день ярославцы перевели мошенникам 1,7 миллиона рублей

В Ярославской области за одни сутки завели пять уголовных дел по «телефонным мошенничествам»
Полина Вачнадзе
Ярославцы ща сутки перевели мошенникам 1,7 миллиона рублей.

Ярославцы ща сутки перевели мошенникам 1,7 миллиона рублей.

Фото: Полина Вачнадзе

За минувшие сутки в Ярославской области было возбуждено пять уголовных дел по «телефонным мошенничествам». В общей сложности за один день доверчивые ярославцы отдали преступникам более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

- Во всех случаях мошенники использовали один и тот же предлог: представляясь сотрудниками банков, сообщали заявителям, что деньги на их банковском счете пытаются похитить. Затем, введенных в заблуждение граждан, вынуждали переводить собственные, а также кредитные денежные средства по указанным реквизитам «безопасных счетов», - рассказали о преступных схемах аферистов в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция еще раз напоминает: если вам поступил звонок, касающийся ваших денежных средств, банковских счетов - просто прекратите разговор. Для проверки поступившей информации перезвоните в банк по телефону, указанному на вашей карте.