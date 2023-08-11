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НовостиОбщество11 августа 2023 12:53

В Ярославской области откроют четыре модельные библиотеки

Этой осенью современные библиотеки откроют в Мышкинском, Даниловском и Тутаевском районах
Полина Вачнадзе
Четыре модельные библиотеки откроются осенью в трех районах Ярославской области.

Четыре модельные библиотеки откроются осенью в трех районах Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области

Четыре модельные библиотеки откроются осенью в трех районах Ярославской области. Ремонты заканчен в детской библиотеке имени А.К.Салтыкова в Мышкинском районе, центральной библиотеке Даниловского района, централ ьной и центральной детской библиотеке имени Н.Н.Носова Тутаевского района. Уже завезены интерактивное оборудование, техника, мебель и новые книги.

– Искусство и культура становятся доступнее жителям Ярославской области, особенно тем, кто проживает на сельских территориях, – сказала директор департамента культуры региона Марина Васильева. – Сегодня большое внимание уделяется оснащению детских школ искусств, домов культуры, музыкальных школ, созданию модельных библиотек. В этих учреждениях выявляют, поддерживают и развивают способности и таланты наших детей и молодежи.

Капитальный ремонт идет в еще шести муниципальных библиотеках. Завершены работы в библиотеке-филиале №4 Централизованной библиотечной системы Рыбинска и капремонт сетей электроснабжения двух библиотек Тутаевского района.