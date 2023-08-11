В Ярославле ремонтируют дорогу от храма до психоневрологического интерната

В Ярославле идет ремонт проезда от Петропавловского храма до интерната. Фото: Мэрия Ярославля

Специалисты департамента городского хозяйства проверили, как идет ремонт проезда от Петропавловского храма до психоневрологического интерната. О ходе работ рассказали в мэрии Ярославля.

- Подрядчик уже установил бордюр, на следующей неделе начнется фрезерование старого асфальта. По проекту, с одной стороны дороги сделают тротуар, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии уточнили, что в 2023 году планируется отремонтировать 41 подъездной путь к социально значимым объектам.

В Ярославле завершился ремонт Суринского путепровода.