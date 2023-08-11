В Ярославле пройдет фестиваль уличного искусства «Ярстритарт-2023»

В Ярославской области с 28 августа по 10 сентября будет проходить фестиваль уличного искусства. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с 28 августа по 10 сентября будет проходить фестиваль уличного искусства «Ярстритарт-2023».

– В этом году фестивалю исполняется девять лет. И с каждым годом его география только расширяется: все больше художников из разных регионов страны принимают в нем участие, – сказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. – Особенность программы этого года в том, что фестиваль пройдет не только в Ярославле, но и на территории других муниципальных образований.

Художники со всей страны приедут в наш регион, чтобы раскрасить в яркие цвета здания в Ярославле, Рыбинске, Тутаевском, Угличском и Ярославском районах.

Фестиваль проходит по программе Росмолодежи «Регион для молодых». Темы этого года – интерпретация русской живописи и педагогика.