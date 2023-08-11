МЧС предупредило ярославцев о сильной жаре 12 августа

МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона о жаре.
Фото: Евгения ГУСЕВА
МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона о жаре.
- Днем 12 августа в Ярославле и местами по региону ожидается жаркая погода с максимальной температурой +30..+31 градус, - сообщили спасатели со ссылкой на областной ЦГМС.
Из-за повышения температуры воздуха возможны отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций, увеличение числа техногенных и природных пожаров. Возможна и гибель людей в местах купания.
6 августа в Ярославской области утонул 14-летний подросток. Тело ребенка на следующий день нашли водолазы.