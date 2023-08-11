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НовостиОбщество11 августа 2023 10:49

МЧС предупредило ярославцев о сильной жаре 12 августа

В Ярославской области в субботу, 12 августа, ожидается 30-градусная жара
Полина Вачнадзе
МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона о жаре.

МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона о жаре.

Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона о жаре.

- Днем 12 августа в Ярославле и местами по региону ожидается жаркая погода с максимальной температурой +30..+31 градус, - сообщили спасатели со ссылкой на областной ЦГМС.

Из-за повышения температуры воздуха возможны отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций, увеличение числа техногенных и природных пожаров. Возможна и гибель людей в местах купания.

6 августа в Ярославской области утонул 14-летний подросток. Тело ребенка на следующий день нашли водолазы.