МЧС предупредило ярославцев о сильной жаре 12 августа

МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона о жаре. Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона о жаре.

- Днем 12 августа в Ярославле и местами по региону ожидается жаркая погода с максимальной температурой +30..+31 градус, - сообщили спасатели со ссылкой на областной ЦГМС.

Из-за повышения температуры воздуха возможны отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций, увеличение числа техногенных и природных пожаров. Возможна и гибель людей в местах купания.

6 августа в Ярославской области утонул 14-летний подросток. Тело ребенка на следующий день нашли водолазы.