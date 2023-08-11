Ярославские энергетики предупреждают об опасности приближения к электроустановкам

Чтобы не подвергать свою жизнь риску и избежать травм, достаточно соблюдать простые правила. ФОТО: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

Филиал ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» напоминает об опасности поражения электрическим током вблизи действующих электроустановок высокого напряжения. На всех объектах электросетевого комплекса есть предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение!», «Не влезай — убьет!». Они говорят о том, что рядом находятся элементы, приближение к которым грозит смертельной опасностью. Как правило, причиной несчастных случаев на объектах электроэнергетики становится незнание элементарных норм безопасного поведения, личная неосторожность, игнорирование знаков и плакатов безопасности, а также противоправные действия.

Чтобы не подвергать свою жизнь риску и избежать травм, достаточно соблюдать простые правила. Запомните их сами и расскажите детям:

- Не приближайтесь к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи.

- Не подходите к лежащему на земле оборванному проводу воздушной линии электропередачи ближе, чем на 8-10 метров. На таком расстоянии от провода образуется зона «шагового напряжения». Если вы случайно в ней оказались, выходить следует «гусиным шагом»: передвигаясь мелкими скользящими шагами, не отрывая ноги друг от друга.

- Не проникайте на огороженную территорию и в помещения распределительных устройств и подстанций. Не открывайте двери и люки распределительных устройств и подстанций и не производите самостоятельно подключения.

- Не совершайте противоправные действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или травмировать вас.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, открытых или поврежденных энергообъектов необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону контакт-центра: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно) или в МЧС.

Соблюдайте правила электробезопасности и будьте здоровы!