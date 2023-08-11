В Ярославле пройдет ярмарка вакансий «Служу Отечеству 2023». Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Советской площади в Ярославле в субботу, 26 августа, пройдет ярмарка вакансий «Служу Отечеству 2023». Начнется она в 11:00.

В ярмарке примут участие представители региональных управлений ФСИН, МЧС, Следственного комитета, Министерства юстиции, полиции и транспортной полиции, военной прокуратуры, Центра специальной связи, центра патриотического воспитания, Испытательного полигона III Центрального научно-исследовательского института и казачества.

Все желающие смогут узнать о вакансиях в этих структурах и порядке трудоустройства.

Кроме презентаций служб, на Советской площади пройдет показ амуниции и спецтехники, мастер-классы, сборка и разборка оружия, будет работать полевая кухня и выступят кинологические группы.