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НовостиЭкономика11 августа 2023 10:06

В Ярославле пройдет ярмарка вакансий «Служу Отечеству 2023»

В ярмарке вакансий примут участие силовые структуры Ярославской области
Полина Вачнадзе
В Ярославле пройдет ярмарка вакансий «Служу Отечеству 2023».

В Ярославле пройдет ярмарка вакансий «Служу Отечеству 2023».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Советской площади в Ярославле в субботу, 26 августа, пройдет ярмарка вакансий «Служу Отечеству 2023». Начнется она в 11:00.

В ярмарке примут участие представители региональных управлений ФСИН, МЧС, Следственного комитета, Министерства юстиции, полиции и транспортной полиции, военной прокуратуры, Центра специальной связи, центра патриотического воспитания, Испытательного полигона III Центрального научно-исследовательского института и казачества.

Все желающие смогут узнать о вакансиях в этих структурах и порядке трудоустройства.

Кроме презентаций служб, на Советской площади пройдет показ амуниции и спецтехники, мастер-классы, сборка и разборка оружия, будет работать полевая кухня и выступят кинологические группы.