Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2023 9:12

В Ярославской области проведут аудит 235 госучреждений

Эффективность работы государственных учреждений проверят в Ярославской области
Полина Вачнадзе
В Ярославской области будет проведен аудит 235 госучреждений, подведомственных органам исполнительной власти.

В Ярославской области будет проведен аудит 235 госучреждений, подведомственных органам исполнительной власти.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области будет проведен аудит 235 госучреждений, подведомственных органам исполнительной власти. Проверить планируют учреждения здравоохранения, соцсферы, строительства, АПК, лесного хозяйства и другие.

Как пояснил директор департамента экономики и стратегического планирования Дмитрий Аминов, целей у проверки несколько. Необходимо оценить объем, качество и доступность услуг, выявить непрофильные функции и активы.

- Также нужно проанализировать эффективность работы, - уточнил Дмитрий Аминов. - Кроме того, мы планируем проверить конкурентоспособность заработной платы работников бюджетных учреждений. Сегодня во многих из них есть нехватка профессиональных кадров. Специалистов переманивают к себе частные организации более высокой оплатой труда.

По итогам аудита правительство области получит рекомендации и предложения от независимых экспертов по совершенствованию системы госучреждений. Также будут рассмотрены лучшие практики других регионов. После анализа будет сформирована дорожная карта изменений.