В Ярославской области проведут аудит 235 госучреждений

В Ярославской области будет проведен аудит 235 госучреждений, подведомственных органам исполнительной власти. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области будет проведен аудит 235 госучреждений, подведомственных органам исполнительной власти. Проверить планируют учреждения здравоохранения, соцсферы, строительства, АПК, лесного хозяйства и другие.

Как пояснил директор департамента экономики и стратегического планирования Дмитрий Аминов, целей у проверки несколько. Необходимо оценить объем, качество и доступность услуг, выявить непрофильные функции и активы.

- Также нужно проанализировать эффективность работы, - уточнил Дмитрий Аминов. - Кроме того, мы планируем проверить конкурентоспособность заработной платы работников бюджетных учреждений. Сегодня во многих из них есть нехватка профессиональных кадров. Специалистов переманивают к себе частные организации более высокой оплатой труда.

По итогам аудита правительство области получит рекомендации и предложения от независимых экспертов по совершенствованию системы госучреждений. Также будут рассмотрены лучшие практики других регионов. После анализа будет сформирована дорожная карта изменений.