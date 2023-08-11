В Ярославле закроют для проезда часть проспекта Фрунзе у строящегося волейбольного центра. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на проспекте Фрунзе в районе будущего волейбольного центра с 15 августа начнется строительство тепловой сети. По этой причине одна из полос дороги будет закрыта для проезда транспорта. На втором этапе строительства сети для проезда машин перекроют другую полосу проезжей части.

- Просим вас быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - обратились в мэрии города к ярославцам.

Работы на проспекте Фрунзе планируют завершить к 30 октября.

В Ярославле в этом году планируют начать ремонт трамвайных путей.