В Ярославле закроют для проезда часть проспекта Фрунзе у строящегося волейбольного центра.
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле на проспекте Фрунзе в районе будущего волейбольного центра с 15 августа начнется строительство тепловой сети. По этой причине одна из полос дороги будет закрыта для проезда транспорта. На втором этапе строительства сети для проезда машин перекроют другую полосу проезжей части.
- Просим вас быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - обратились в мэрии города к ярославцам.
Работы на проспекте Фрунзе планируют завершить к 30 октября.
В Ярославле в этом году планируют начать ремонт трамвайных путей.
Работы на проспекте Фрунзе в Ярославле продлятся с 15 августа по 30 октября.
Фото: Мэрия Ярославля