На опен-эйр в Ярославскую область соберутся легендарные и популярные исполнители

Фестиваль «Летчик. Стань Легендой» посвящен дню рождения известного музыкального ночного клуба. ФОТО: https://vk.com/jaodayar

LjN8KWwYn

Оператор расширил емкость сети и дополнительно повысил скорость 4G на территории загородного эко-пространства «Джао ДаЧа», где 12 и 19 августа пройдет музыкальный фестиваля «Летчик. Стань Легендой». Клиенты Tele2 смогут пользоваться стабильным интернетом и совершать голосовые вызовы даже в условиях массового мероприятия.

– В Ярославской области традиционно проходит множество интересных событий, которые привлекают как местных жителей, так и туристов. Мы же в свою очередь поддерживаем увлечения своих клиентов, поэтому следим за программой и обеспечиваем качественной связью все те места, где это надо пользователям. Чтобы множество гостей фестиваля «Летчик. Стань легендой» смогли одновременно подключаться к быстрому интернету Tele2 и делиться фото и видео в соцсетях прямо с места событий, наши специалисты дополнительно усилили сигнал 4G рядом с деревней Вашутино Переславского района, где пройдет опен-эйр, – рассказал директор ярославского филиала Tele2 Евгений Чалов.

Кстати, покрытие Tele2 охватывает свыше 98% населенных пунктов Ярославской области и практически всю протяженность автомобильных трасс – в том числе ведущих к фестивалю «Летчик. Стань Легендой». Таким образом клиенты оператора, которые добираются на мероприятие cамостоятельно, смогут с помощью технологий сверяться с маршрутом и совершать звонки.

Добавим, что на фестиваль приедут такие музыканты как Пелагея, группа «Браво», Найк Борзов и другие.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл»

ИНН 7743895280

ОГРН 1137746610088

Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1

http://tele2.ru

Tele2 Россия 18+